Holzwerkstätte für feine Möbel : Holzwerkstätte für feine Möbel

In der Schreinerei Nelles in Bad Neuenahr-Ahrweiler trifft moderne Technik auf traditionelle Handarbeit

Auf eine Firmengeschichte von mittlerweile 33 Jahren kann die Schreinerei Nelles nun zurückblicken. Seit dem Jahr 1993 ist das Unternehmen am heutigen Standort in der Max-Planck-Str. 18-20 in Bad Neuenahr-Ahrweiler präsent. Den Kunden erwartet dort ein moderner Holzverarbeitungsbetrieb mit ebenso kompetenten wie kreativen Mitarbeitern, die qualitativ hochwertige Produkte herstellen.