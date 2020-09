Elektro Küls : Ins rechte Licht gesetzt

Elektro Küls aus Heimersheim entwirft für seine Kunden ausgefeilte Beleuchtungskonzepte

Durch ausgefeilte Lichttechnik lassen sich Räume und Außenanlagen funktionell optimal ausleuchten, ohne dabei ästhetische Ansprüche zu vernachlässigen. „Designorientierte Lichtkonzepte geben Objekten einen individuellen Stil und unterstreichen so zugleich die Persönlichkeit des Besitzers“, erklärt Küls. So könne mit gezielt platzierten Lichtelementen eine individuelle Atmosphäre sowohl im Wohnbereich wie auch in Gewerbeimmobilien geschaffen werden. Schließlich gilt schon seit dreieinhalb Jahrzehnten das Hauptaugenmerk seiner Elektrofirma der Lichttechnik mit all ihren Facetten. Eine gut platzierte Leuchte an der richtigen Stelle bewirkt manchmal mehr als 1000 planlos eingebaute Lampen, zumal sich in der Technik sehr viel getan hat. Die überaus energieeffizienten LED-Leuchtkörper sind heute in den verschiedensten Farbtemperaturen von sachlich kühl bis gemütlich warm erhältlich und außerdem auch noch dimmbar. Eine gezielte Steuerung über Funk oder Helligkeits- und Bewegungssensoren sind ebenso eine Selbstverständlichkeit. Egal, ob nur ein Baum oder ein Gemälde ins rechte Licht gesetzt oder ein komplexes Lichtkonzept erarbeitet werden soll: Elektro Küls ist der richtige Ansprechpartner.