Vulkanregion Laacher See : Kraft tanken bei Kultur und in der Natur

Ein schwimmender Stein geht auf Reise durch Sagenhafte Vulkanregion Laacher See

Ein weiser Quader aus dem Grabtumulus bei Nickenich hat Laachus an den Krufter Waldsee geschickt. Wird Laachus hier in der ehemaligen Bimsgrube wirklich seine Brüder und Schwestern treffen? Erst findet Laachus den mitten im Wald eines Naturschutzgebietes versteckten kleinen Badesee gar nicht. Doch dann liegt ein paradiesisches Biotop mit kristallklarem Wasser vor ihm…

Die gallorömische Grabanlage aus dem 1. Jh. n. Chr. befindet sich an der Laacher Straße in Nickenich. Sie gehört zu den wichtigen römischen Grabdenkmälern in Rheinland-Pfalz und besteht aus einem Rundgrab (Tumulus) aus Tuffstein und einem Nischengrabmal aus Kalkstein. Der Tumulus trägt eine Grab-Inschrift, die in der Übersetzung lautet: „Der Contuinda, der Tochter des Esucco und dem Silvanus Ategnissa, ihrem Sohn haben die Erben aufgrund testamentarischer Bestimmung dieses Grabmal errichtet.“