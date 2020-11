Villa Sibilla : Leben wie im Urlaub!

Das Ahrtal gehört zu den schönsten Regionen Deutschlands – Glück hat, wer hier seinen Lebensabend verbringt!

„Leben wie im Urlaub!“ oder „Leben wo andere Urlaub machen“ – egal wie man es nennt: Das Ahrtal gehört zu den schönsten Regionen in Deutschland und bezaubert seine Besucher immer wieder aufs Neue. Wie schön ist es da erst, wenn man hier leben darf.

Wenn die Arbeit getan, das Haus und der Garten verkauft und die Enkelkinder angekommen sind, beginnt ein so wichtiger Lebensabschnitt. Man hat Glück, ist zu zweit oder zufrieden alleine, ziemlich gesund und finanziell unabhängig. Die Wahl fällt auf ein Betreutes Wohnen in guter Lage, in einem schönen Haus mit gutem Ruf. Wichtig sind die Serviceleistungen, die Pflege (wenn man sie denn dann braucht) und das Essen. Höfliches, herzliches und ausreichend Personal und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot sind weitere Auswahlkriterien.