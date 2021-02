Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier : Ledermöbel – remade by Andreas Geschier

Unverbindliches Angebot mit Festpreisgarantie beim ersten Termin

Wer sein Sitzmöbel liebt, nutzt es. So kommt es vor, dass Lederbezüge nicht nur abgenutzt, sondern sogar durchgewetzt, verblichen, fleckig oder gebrochen sind. Deswegen sind Sessel oder Sofas aber noch lange kein Fall zum Ausrangieren. In den Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier in Bad Neuenahr-Ahrweiler werden sie wieder wie neu. Mit umfangreichen Lederkollektionen deutscher und europäischer Herkunft in seinem Firmenwagen besucht Andreas Geschier seine Kunden unverbindlich zu Hause und erstellt beim Beratungstermin ebenso unverbindlich schon ein Angebot mit Festpreisgarantie. Nach fachmännischer Untersuchung des Möbelstücks sucht er mit dem Kunden gemeinsam das Material aus, das in der vorhandenen Beleuchtung am besten wirkt und hinsichtlich Struktur, Stärke, Stil und Farbnuance am besten passt – für den optimalen Vorher-Nachher-Effekt gemäß des Siegels „remade by Andreas Geschier“. sim