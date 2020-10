Fernsehtechnik Müller : LOEWE-Vertragspartner

Fernsehtechnik Müller – als LOEWE-Fachhandelspartner zuständig für die Ahr, Bonn und Umgebung

Im Herzen Altenahrs in der Tunnelstraße 1 befindet sich das Ladenlokal von Fernsehtechnik Müller. Inhaber Stephan Müller hat sich auf LOEWE-Geräte spezialisiert, und deshalb entdecken Kunden dort auf 80 Quadratmetern fast alles, was der Markenhersteller aus dem bayerischen Kronach aktuell zu bieten hat. „Wir liefern viel nach Bonn und in andere Orte an Rhein und Ahr“, so Müller, „und haben im Umkreis die größte LOEWE-Ausstellung mit immer mindestens acht bis zehn vorführbaren Geräten in verschiedenen Größen und Klassen.“ Warum Stephan Müller auf „Made in Germany“-Produkte schwört: „Loewe setzt jenseits des durch asiatische Hersteller besetzten Mainstreams Qualitäts-Maßstäbe, gerade in puncto Verarbeitung, Ton- und Bildqualität sowie im Design und in der Langlebigkeit.“ Im Gespräch mit dem General-Anzeiger nennt der Radio- und Fernsehtechniker weitere Vorteile, die für LOEWE sprechen: