Fernsehtechnik Müller : LOEWE-Vertragspartner

Fernsehtechnik Müller – als LOEWE-Fachhandelspartner zuständig für Bonn und Umgebung

Auch wenn also das Fachgeschäft in der Tunnelstraße 1 in Altenahr vorerst geschlossen bleiben muss, können Kunden Stephan Müler und sein Team telefonisch oder per E-Mail erreichen. Lieferungen und Beratungen vor Ort sind auf Wunsch ebenfalls weiterhin möglich. „Wir liefern viel nach Bonn und in andere Orte an Rhein und Ahr“, so Müller. Warum der Fachmann auf „Made in Germany“-Produkte schwört: „LOEWE setzt jenseits des durch asiatische Hersteller besetzten Mainstreams Qualitäts-Maßstäbe, gerade in puncto Verarbeitung, Ton- und Bildqualität sowie im Design und in der Langlebigkeit.“



Weitere Vorteile: