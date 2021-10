LOEWE-Galerie : Neu: Metz-Fernseher in der LOEWE-Galerie

Der Metz Topas in 48 Zoll bietet eine erstklassige OLED-Bildtechnologie und ist zugleich hochwertig verarbeitet. Praktisch ist der drehbare Tischfuß, hier aus Aluminium. Den Fernseher gibt es auch noch in den Größen 55 und 65 Zoll. Foto: Sascha Stienen

Inhaber Stephan Müller präsentiert auf dem Belderberg die Modelle Topas, Fineo und Cosmo

Ab sofort sind in der LOEWE-Galerie Bonn auf dem Belderberg auch Fernseher der Marke Metz erhältlich. Inhaber Stephan Müller präsentiert in seinen Geschäftsräumen drei Modelle des deutschen Herstellers aus Zirndorf in Franken, nämlich Topas, Fineo und Cosmo. „Damit bieten wir eine Alternative zu den LOEWE-Geräten an, die vielleicht für den einen oder anderen Kunden interessant ist“, erläutert Müller die Sortimentserweiterung.

48 Zoll – einzigartige

OLED-Bildschirmgröße

Müller und sein Team zeigen unter anderem den neuen Metz Topas in 48 Zoll mit OLED-Technologie. Damit ist Metz einer der ersten Hersteller in Deutschland, der ein OLED-TV-Modell in dieser begehrten Zollgröße anbietet. Alternativ gibt es den Metz Topas OLED mit identischer Ausstattung auch in 65 und 55 Zoll.

Die OLED-Bildqualität in UHD-Auflösung (3840×2160 Pixel) bringt mit dem Metz Topas überragende Schärfe und Detailtreue ins Wohnzimmer. Und auch in puncto Akustik ist der Topas OLED einzigartig. Die Ingenieure aus Zirndorf erwecken mit der eigens entwickelten Soundtechnologie MetzSoundPro Bilder auch klanglich zum Leben. Dank einer aufwendigen Innenkonstruktion und individueller Ansteuerung der Lautsprecher bringt er ein absolut klares und volles Klangbild mit feinen Nuancen in den Raum.

Integrierte Festplatte

zum Aufzeichnen

Zahlreiche Komfortfunktionen wie beispielsweise der integrierte Digitalrecorder mit 1 TB Aufnahmekapazität, ein eingebautes Digitalradio und der Twin-Multi-Tuner komplettieren den außergewöhnlichen Fernseher. „Man hat mit diesem Fernseher die Möglichkeit, eine Sendung anzusehen und gleichzeitig eine andere aufzuzeichnen“, erläutert Stephan Müller die Vorzüge der Twin-Tuner-Technologie.

Ein großer Vorteil bei Metz ist – wie bei LOEWE – die gute Versorgung mit Ersatzteilen. „Auch für Metz bieten wir unseren kompletten Service an“, erläutert Müller, „von der Lieferung über die Aufstellung und Einrichtung bis hin zur Reparatur.“

Sennheiser-Kopfhörer

als Ergänzung

Als Sennheiser-Partner bietet die LOEWE-Galerie eine ganze Reihe von Kopfhörern an, um das TV-Klangerlebnis zu verbessern. „Manchmal reicht der normale Lautsprecher nicht mehr aus“, so Stephan Müller. „Für solche Fälle bieten wir eine große Auswahl an Sennheiser-Kopfhörern in verschiedenen Bauformen und Varianten an.“ sas

LOEWE-Galerie Bonn

Fernsehtechnik Müller

Inhaber Stephan Müller

Belderberg 3

53111 Bonn

Telefon: 0228/50 46 76 44