LOEWE-Galerie Bonn : Neue LOEWE-Galerie in Bonn

Feierliche Eröffnung am 2. und 3. Juli. Inhaber Stephan Müller präsentiert neue LOEWE-Geräte

Die Bonner können sich freuen: Am Freitag und Samstag, 2. und 3. Juli, eröffnet Fernsehtechniker Stephan Müller am Belderberg in Nähe des Bertha-von-Suttner-Platzes eine neue LOEWE-Galerie. „Jeder ist herzlich eingeladen, sich bei einem Glas Sekt oder Orangensaft ein Bild von den neuen Räumen zu machen“, sagt der Inhaber. An den ersten beiden Tagen ist die LOEWE-Galerie von 10 bis 17 Uhr geöffnet.