LOEWE-Galerie Bonn : Neuheiten in der LOEWE-Galerie Bonn

Inhaber Stephan Müller präsentiert die neuen LOEWE-Geräte der Produktlinie bild c

Die LOEWE-Galerie am Belderberg in der Nähe des Bertha-von-Suttner-Platzes präsentiert in Kürze die neu entwickelte Produktlinie bild c. „Die neuen Geräte kommen auf den Markt, und wir sind als LOEWE-Galerie natürlich der erste Händler in Bonn, der sie zeigen kann.“

Der bild c punktet laut Stephan Müller vor allem wegen seiner Größe von 32 oder 43 Zoll – umgerechnet sind das 81 oder 108 Zentimeter in der Bildschirmdiagonale. Denn das c in seinem Namen steht für compact. „Beim Ton erbringt der Fernseher eine Leistung von bis zu 60 Watt“, schwärmt Stephan Müller vom Klangerlebnis im Umgang mit dem neuen Gerät. Aber nicht nur das: Mit dem neuen bild c von LOEWE kann der Nutzer bequem per Knopfdruck auf den Streamingdienst seiner Wahl umschalten – sei es Amazon, Netflix oder YouTube.