Maibachfarm : Online bestellen, zu Hause genießen

Leckere Weine von der Maibachfarm können ganz einfach bestellt werden

Die Inzidenzen steigen wieder, die Temperaturen fallen. Doch auch in den Wintermonaten müssen Weinfreunde nicht auf die erlesenen Tropfen von der Ahr verzichten. So bietet die Maibachfarm in Ahrweiler diverse Möglichkeiten an, wie Kunden möglichst kontaktarm und sicher an ihre Lieblingsweine kommen. Die sicherste Variante dabei ist natürlich die Bestellung und Lieferung über den Online-Shop des Weingutes unter www.maibachfarm.de.