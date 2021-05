Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH : Perfekte Bündelung von Know-how rund ums Thema Gartenbau und Gartengestaltung

Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Ahrweiler übernimmt die Firma Schöneck Gartenbau aus Grafschaft-Eckendorf. Synergie-Effekte zum Wohle der Kunden

Ein überaus kompetenter Ansprechpartner rund um die Verschönerung des Außenbereichs ist die Firma Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Ahrweiler. Gemeinsam mit den Auftraggebern plant und gestaltet Christoph Quandt als Garten- und Landschaftsbauer das „Zuhause im Freien“ für den „Urlaub im eigenen Garten“. Seit 15. Mai ist das Unternehmen noch schlagkräftiger geworden, denn mit der Übernahme der Firma Schöneck Gartenbau aus Grafschaft-Eckendorf steht ein noch vielfältigeres Leistungsspektrum bereit. 14 gut ausgebildete und fachlich versierte Mitarbeiter kümmern sich jetzt mit Leidenschaft darum, dass die Projekte der Kunden in perfekter Art und Weise umgesetzt werden.

Schöneck Gartenbau wird auch künftig unter der Firmierung „Schöneck Gartenbau GmbH“ als eigenständiger Betriebszweig unter dem Dach der Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH bestehen bleiben. Dabei sollen zum Wohle der Kunden Synergie-Effekte erzielt werden, denn die bekannten Schöneck-Leistungen wie Gartengestaltung, Pflasterarbeiten und Rollrasen-Verlegung werden unverändert beibehalten. Sogar noch ausbauen will man den Betriebszweig der Baumpflege mithilfe von Seilklettertechniken, auf die sich die Eckendorfer seit vielen Jahren spezialisiert haben. Vor allem im Bereich der Fällung von Risikobäumen hat sich diese Technik bewährt, die drei der Mitarbeiter perfekt beherrschen und bereits auf eine große Erfahrung zurückblicken können. Gartenbaumeister Marius Bormann ist daher ebenfalls überzeugt vom Erfolg des Zusammenschlusses: „Es entsteht eine perfekte Symbiose, eine Bündelung von professionellem Know-how rund um das Thema Gartenbau und Gartengestaltung, von dem vor allem unsere Kunden profitieren werden.“

Für Christoph Quandt geht damit auch ein lang gehegter Traum in Erfüllung, denn mit Marius Bormann ist nun ein Garten- und Landschaftsbaumeister im Team, womit die Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH künftig ein anerkannter Ausbildungsbetrieb sein wird. „Schon ab diesem Jahr können wir einen Gärtner in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau ausbilden“, freut er sich schon jetzt auf jede Bewerbung.

Nach wie vor steht für Christoph Quandt im Mittelpunkt, die Wünsche seiner Kunden bestmöglich umzusetzen. Deshalb finden die Kundengespräche grundsätzlich vor Ort statt, wo er sich zunächst alle Ideen anhört und dann gemeinsam innovative Gestaltungsideen und ideenreiche Problemlösungen entwickelt. Bekannt gemacht in der Region hat er sich mit seinen kreativen Gartengestaltungen, bei denen oft Natursteine zum Einsatz kommen. „Natursteine sind nach wie vor im Trend und versprechen zugleich eine größere Nachhaltigkeit, was insbesondere mit Blick auf die kommenden Generationen von immer größerer Bedeutung ist“, weiß Christoph Quandt. Gefragt ist aber auch seine Expertise im Bau von Pools im Garten, in denen man die Seele baumeln und den Alltag hinter sich lassen kann.