Polstermöbel-Werkstätten Andreas Geschier : Qualität erhalten, Ressourcen schonen

Warum eine Polstermöbel-Aufarbeitung sinnvoll ist und glücklich macht

„Kein Wunder“, erklärt Andreas Geschier: „Ein wirklich gutes Möbelstück macht nicht nur das Äußere aus. Hinter dem optischen Schick steckt viel mehr. Das fängt bei der Konzipierung und beim Design an und reicht bis zur Funktionalität und Verarbeitung.“ Ein altbewährtes Stück ist oft so solide und handwerklich ausgereift hergestellt, dass auch nach vielen Jahren eine Aufarbeitung respektive ein Neubezug die bessere Alternative darstellt. Dabei können dank einer Vielzahl von Farben und Strukturen bei Stoffen und Ledern auf Wunsch neue Akzente gesetzt oder etwa Verkürzungen von Sofas oder Sitzerhöhungen vorgenommen werden. „In der heutigen Zeit sind die Modelle oft ausladend, weil mehr Priorität auf das Liegen als auf das Sitzen gelegt wird“, weiß Andreas Geschier.

Die abgenutzte Garnitur, die in das elegante Ambiente des Kunden nicht mehr so richtig passte, wurde in den Händen des Fachteams von Andreas Geschier wieder zum Klassiker in neuer Pracht. Das Innenleben der Möbel, das aus hartem langlebigem Buchenholz höchster Qualität besteht, wurde in Kombination mit festen und weichen Schaumstoffen neu gepolstert: Das Ergebnis: ein homogenes Sitzgefühl. Als Bezug wurde ein hochwertiger und höchst strapazierfähiger Uni-Stoff ausgewählt, der zudem die schlichte und kantige Eleganz der Garnitur unterstreicht. Sofa und Sessel sind wieder optische Highlights und machen dem Kunden Lust und Freude auf die nächsten Jahre in seiner vertrauter Umgebung. sim