Vulkanregion Laacher See : Ritter und Naturidylle

Vulkanregion Laacher See

Der schwimmende Stein Laachus entdeckt auf seiner Reise durch die Vulkanregion Laacher See die Burg Olbrück

„Da ist ja der Silberreiher“, freut sich Laachus und läuft am idyllischen Ufer des über fünf Hektar großen Rodder Maars entlang. Ihn will er um eine Antwort auf seine Frage bitten, warum er, ein Stein, schwimmen kann. Aber noch bevor er den in der Sonne glänzenden Vogel erreicht, hebt dieser ab und fliegt davon. Während Laachus ihm enttäuscht nachschaut, fällt sein Blick auf eine eindrucksvolle, mittelalterliche Burg, die hoch auf einem Berg thront.