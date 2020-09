Ahr-Thermen : Sauna in Corona-Zeiten

Ganz sicher schwitzen in den Ahr-Thermen

Aber Sauna in Corona-Zeiten? Ein Bad- oder Saunabetrieb ist in Sachen Reinigung und Hygiene schon immer ein Profi. Die Hygienepläne mussten also nicht neu geschrieben sondern nur in den Intervallen erhöht werden. Natürlich funktioniert ein Betrieb nur, wenn auch die Gäste mitmachen und sich an die allgemeinen Covid 19-Regeln halten: Abstand halten und Hygieneregeln beachten. Und seit Eröffnung im Juni zeigt die Erfahrung: Ja, sie tun es.