Bauunternehmung Herfen : Service und Kompetenz am Bau

Die Bauunternehmung Herfen GmbH in Niederbachem hat sich einen Namen gemacht in der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden. So wurde erst kürzlich das „Haus Parsival“ am Schloss Drachenburg grundlegend saniert. Foto: Volker Jost

Qualität, Pünktlichkeit und Werthaltigkeit prägen die tägliche Arbeit der Bauunternehmung Herfen

Ein Haus zu bauen, um für sich und seine Familie eine Heimat zu schaffen – das liegt in der Natur des Menschen. Für viele Familien ist das eigene Haus die größte Investition, die für lange Zeit Bestand haben soll. Für das Gelingen eines solchen Projektes sind kompetente Handwerksunternehmen als verlässliche Partner die wichtigste Voraussetzung.

Seit mehr als 60 Jahren besitzt die Bauunternehmung Herfen in Niederbachem einen hervorragenden Ruf als Handwerksbetrieb, der die Bauvorhaben und Wünsche seiner Kunden perfekt in die Realität umsetzt. So hat das Unternehmen seit der Gründung im Jahre 1957 unzähligen Wohnträumen eine solide Basis gegeben. In den sechs Jahrzehnten des Bestehens wurden eine ganze Reihe von sehenswerten Objekten errichtet, darunter Schulen, Feuerwehrhäuser, Kindergärten, Jugendheime und Pfarrhäuser in Wachtberg. In Erinnerung bleiben wird nicht zuletzt die Tieferlegung der Pfarrkirche Sankt Gereon in Niederbachem im Zuge einer Sanierung.

Der Familienbetrieb versteht sich stets als zuverlässiger Partner seiner Auftraggeber. „Qualität, Pünktlichkeit und Werthaltigkeit prägen die tägliche Arbeit unseres Unternehmens“, erklärt der Maurer- und Betonbaumeister Frank Friedsam, der das Familienunternehmen seit 2011 in der dritten Generation leitet. Sein Unternehmen steht nach wie vor für Service und Kompetenz am Bau, und sein erfahrenes und flexibles Team übernimmt Bauaufgaben aller Art.

Einen guten Ruf genießt der Betrieb vor allem auf dem Gebiet der Bauwerkssanierung. So wurde erst kürzlich in Zusammenarbeit mit der NRW-Stiftung das denkmalgeschützte Nebengebäude „Haus Parsival“ am Schloss Drachenburg komplett saniert. Dazu gehörte die Erneuerung des gesamten Natursteinmauerwerks und der Mauerwerksfugen, ebenso wurden die Fundamente und Bodenplatten wiederhergestellt. Im Innenbereich wurden zahlreiche Putzarbeiten erledigt und darüber hinaus eine wunderschöne Natursteintreppe aus Basalt erbaut, die tragenden Geschossdecken wurden ebenfalls in Teilbereichen erneuert. Hinzu kam das Herstellen von Gesimskanten sowie einer Stützwand auf der Hangseite. Zugleich hatte die Bauunternehmung Herfen GmbH an der „Alten Wache“ des Petersbergs Abbruch- und Rohbauarbeiten für das künftige Besucherzentrum Petersberg durchgeführt. Ihre Schwerpunkte setzt die renommierte Firma darüber hinaus bei der Trockenlegung von durchfeuchteten Bauwerken sowie bei Umbauarbeiten aller Art in Bestandsobjekten.

Gemeinsam mit den Kunden werden geeignete Lösungen erarbeitet und Sonderwünsche aller Art zuverlässig in die Tat umgesetzt. Egal, ob es um Neubau, Umbau, Sanierung oder Gebäude-Reparaturen geht – sämtliche Bauvorhaben sind bei der Bauunternehmung Herfen GmbH in besten Händen.

Dabei kann Frank Friedsam in schwierigen oder außergewöhnlichen Fällen stets auf fachkundige Unterstützung zählen: „Unsere Zusammenarbeit mit dem Meister Rat gibt unseren Kunden die Möglichkeit, komplexe Bauvorstellungen und individuelle Ansprüche vorab in allen Bereichen zu planen und Bauphasen miteinander zu synchronisieren.“ Die Bauunternehmung Herfen GmbH ist auch in dritter Generation ein Partner, mit dem und auf den man bauen kann. jov

Bauunternehmung Herfen

GmbH – Partner im Meister Rat

Göllesheimer Weg 18

53343 Wachtberg-

Niederbachem