Dagernova Ahr Weinmanufaktur : „SolidAHRisch“ genießen

...und dabei den Wiederaufbau des Ahrtals unterstützen

Die Nacht vom 14. auf den 15. Juli hat das kleine paradiesische Ahrtal in ein Krisengebiet verwandelt. Das, was die Ahrtaler einst stolz ihre Heimat nannten, zeigt sich nun geprägt durch Trümmer und Verwüstung. Die Flutkatastrophe hat nicht nur Menschenleben gefordert und Wohnräume zerstört. Sie stellt auch die Winzer im Ahrtal vor eine große Herausforderung.

Die Dagernova Ahr Weinmanufaktur präsentiert gemeinsam mit ihren Partnern und dem Wein #SolidAHRität eine Spendenaktion, in der sich die Themen Genuss und Spenden vereinen. Der Erlös aus dem Weinverkauf kommt zu 100 % dem Wiederaufbau des Weinbaus an der Ahr zugute.

Der Rotwein überzeugt durch seinen harmonischen Geschmack und ein fruchtiges Aroma, in dem sich Erdbeeren und Brombeeren wiederfinden. Der Weißwein hingegen punktet mit seiner Spritzigkeit und dem Duft von Zitrusfrüchten, grünen Äpfeln und Pfirsichen. „Egal, ob Sie sich für die rote oder weiße Variante entscheiden – zeigen Sie sich solidAHRisch und unterstützen Sie den Wiederaufbau der Weinregion“, so Dagernova-Geschäftsführer Dominik Hübinger.

Die Spenden werden dem neugegründeten Verein „AHR – A WINEREGION NEEDS HELP FOR REBUILDING E.V.“ zugeführt, der sich auch für weitere Spenden auf dem Konto bei der Kreissparkasse Ahrweiler (IBAN: DE94 5775 1310 0000 3395 07) herzlich bedankt.