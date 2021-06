Vulkanregion Laacher See : Spannende Expedition in die Unterwelt

Ein schwimmender Stein auf Reisen durch die sagenhafte Vulkanregion Laacher See

Laachus und Basalthasar, die seit ihrem Kennenlernen am Krufter Waldsee befreundet sind, eilen in den Lava-Dome nach Mendig. Ein Uhu, der an der Wingertsbergwand nistet, hat Laachus versprochen, dort nun endlich die Antwort auf seine Frage zu finden. Auf 700 m² Ausstellungsfläche entdecken Laachus und Basalthasar das faszinierende Land der Vulkane. Und dann ist es endlich soweit. Bei einer Führung durch die unterirdischen Lavakeller bekommt Laachus die Antwort, auf die er schon so lange wartet…