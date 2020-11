Brohler Mineralbrunnen : Sprudelndes Jubiläum

Trink Brohler, dann wird’s dir wohler – so lautete der Werbeslogan des Traditionsunternehmens in den 1930er Jahren. Foto: Brohler

111 Jahre Brohler Mineralbrunnen – ein Unternehmen mit Geschichte

Der Brohler Mineral- und Heilbrunnen feiert 111-jähriges Bestehen. Als unabhängiges Familienunternehmen in nunmehr fünfter Generation ist die Familie Schilling stolz auf ihre Unternehmensgeschichte.

Im gleichen Jahr heiratete auch seine Tochter Mia Schroers den Bergbaurat Werner Schilling, der 1922 auch die Geschäftsführung des Mineralbrunnens übernahm. Schilling verfügte über hervorragende Kontakte in die Bergbau- und Montanindustrie. Dort war Brohler Mineralwasser bei den Arbeitern – ob beim Kohleabbau unter Tage, am Hochofen oder in der Kokerei – eine willkommene Erfrischung. Auch die Dame von Welt genoss Brohler, wie das Plakat mit Schauspielerin Hertha Thiele zeigt. Durch den Slogan „Trink Brohler. Dann wird’s dir wohler!“ wurde Brohler zum Synonym für Mineralwasser.