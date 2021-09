Wintergenossenschaft Mayschoss : Überwältigende Solidarität

Winzergenossenschaft hat dank vieler Helfer nach der Flut mit der Ernte begonnen

Solch eine Zerstörung hat es in der Geschichte der ältesten Winzergenossenschaft der Welt noch nicht gegeben. Seit 153 Jahren besteht die Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr, aber noch nie hatte die Ahr deren Liegenschaften so „mitgerissen“: 15 Hektar Rebfläche, die direkt am Fluss lagen sowie die Substanz der Weinkeller und Vinotheken an den drei Standorten in Mayschoß, Altenahr und Walporzheim. Nach der Flutkatastrophe im Juli lagen meterhoch ineinander verkeilt riesige Weinfässer nicht nur in den Kellern, sondern selbst in den Straßen, Weinregale waren zusammengebrochen, Weinkartons aufgeweicht, Flaschen geborsten oder unter Schlamm begraben, und nur noch Reste waren von dem erst im vergangenen Jahr wiedereröffneten Foyer in Mayschoß zu erkennen. „Auch wenn einige Nebengebäude abgerissen werden müssen, tun wir gerade alles, dass das ‚Gesicht‘ unserer Genossenschaft erhalten bleibt“, erklären der Vorstandsvorsitzende Matthias Baltes und Sprecherin Alina Sonntag die markante Front mit dem Treppengiebel am Stammsitz in Mayschoß.