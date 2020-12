Uferlichter : Uferlichter erleuchten den Kurpark

Die Uferlichter setzen den Kurpark und das Ahrufer auch in diesem Jahr stimmungsvoll in Szene. Foto: Ahrtal Tourismus/Dominik Ketz

Ab dem zweiten Adventswochende bis Mitte Januar täglich in Bad Neuenahr

Angesichts der Corona-Pandemie, den aktuell hohen Fallzahlen in Deutschland und auch den jüngst verlängerten Beschränkungen zeichnete sich früh ab, dass normale Uferlichter in diesem Jahr nicht stattfinden werden. Dem Verein um den Vorsitzenden Christian Lersch war es aber wichtig, das Ahrufer und den Kurpark in diesem Jahr nicht dunkel zu lassen. So schaffen die ehrenamtlichen Helfer unter strenger Einhaltung der Hygieneregeln eine zauberhafte Lichtinstallation. Diese wird ab dem heutigen Freitag, 4. Dezember, bis Mitte Januar täglich leuchten. Die Uferlichter laden dieses Jahr nur zum Spazieren ein. Ziel ist es, den Menschen in der dunklen Jahreszeit ein wenig Licht zu geben und eine schöne weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. Auf Standbetreiber sowie musikalische und kulturelle Angebote müssen die Uferlichter leider verzichten.