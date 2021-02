Firma Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH : Urlaub im eigenen Garten

Firma Christoph Quandt Garten- und Landschaftsbau GmbH aus Ahrweiler gestaltet das Zuhause im Freien

Wie wichtig ein privater Rückzugsort ist, wird vielen Menschen gerade in der jetzigen Zeit von Tag zu Tag mehr bewusst. Wenn Reisen in ferne Länder nicht mehr möglich sind und sogar von einem Ausflug in die Naherholungsgebiete abgeraten wird, ist es umso wichtiger, das eigene Zuhause möglichst wohnlich und angenehm zu gestalten. Dazu gehört auf jeden Fall der eigene Garten, denn gerade bei schönem Wetter, das der beginnende Frühling in den nächsten Wochen verspricht, zieht es die Menschen draußen an die frische Luft, wo man sich gemütlich entspannen möchte. Mit einem „Urlaub im eigenen Garten“ kann man sich herrlich erholen und dabei den Alltag vergessen, ohne die Strapazen einer Reise auf sich nehmen zu müssen.