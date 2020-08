Fernsehtechnik Müller : Verlässliche Qualität und Langlebigkeit

Willkommen in der größten LOEWE-Ausstellung im Umkreis: Fernsehtechnik Müller hat stets bis zu zehn vorführbare Geräte im Geschäft verfügbar. Foto: Fernsehtechnik Müller

Fernsehtechnik Müller – LOEWE-Fachhandelspartner

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

LOEWE folgt beim Produktdesign den Prinzipien des Minimalismus und der Nachhaltigkeit – und das nicht erst seit gestern. Das Credo des deutschen Markenherstellers lautet: Lieber in wenige, wertige und bleibende Gegenstände investieren, in Dinge, die berühren und wirklich zu einem passen, an denen man lange Freude hat und die dank intuitiver Bedienung die Nutzung besonders einfach und komfortabel machen. Das zeitlose Design, ausgewählte Materialien und nachträgliche Software-Innovationen unterstreichen die verlässliche Qualität, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit der LOEWE-Produkte.

Die Geräte von LOEWE kann man in Altenahr erleben: Als Fachhandelspartner von LOEWE ist Fernsehtechnik Müller der erste Ansprechpartner für Kunden von Rhein und Ahr. Inhaber Stephan Müller hat stets acht bis zehn aktuelle LOEWE-Modelle zur Ansicht im Ladenlokal in der Tunnelstraße vorrätig. Er berät seine Kunden auf Wunsch aber auch gerne vor Ort. „Wir liefern oft nach Bonn und in andere Städte an Rhein und Ahr“, berichtet Stephan Müller.

LOEWE bietet maximalen Bedienkomfort, und Fernsehtechnik Müller richtet dazu die TV-Anlage beim Kunden ein, Lieferung und Aufbau inklusive. Dann heißt es: Anschalten und entspannt zurücklehnen. Die Kunden können sofort in ihr Premium Home Entertainment eintauchen.

LOEWE-Geräte stehen für komfortablen Fernsehgenuss dank intuitiver Bedienung mit nur einer Fernbedienung. Damit kann der Nutzer ganz einfach und schnell durch das Menü navigieren – ob TV-Programm, Musik oder Streaming-Dienst.

Ob im Wohnzimmer, integriert in ein Regalsystem oder als Zweitgerät im Schlaf- oder Kinderzimmer: Das minimalistische Design, raffinierte Lautsprecherkonzepte und hochwertige Materialien machen LOEWE-Geräte jeder Größe zu zeitlos schönen Fernsehern, die sich harmonisch in jedes Zuhause einfügen. Auch zu den diversen Aufstell-Lösungen und TV-Möbeln der Marke Spectral berät Stephan Müller seine Kunden – und findet für jeden das Passende: ob freistehend auf einem Floor Stand, mit dem drehbaren Table Stand aus Aluminium auf einem Sideboard und im Regal oder scheinbar schwebend an der Wand.

„Wir haben alle neuen Geräte vorführbereit in unserem Geschäft und können Funktionen zeigen, unter anderem das komfortable Aufzeichnen (DR+)“, sagt Stephan Müller.

Nicht zuletzt hält LOEWE über viele Jahre Ersatzteile vor, so dass ein LOEWE-TV bei Bedarf auch noch lange nach der Garantiezeit repariert werden kann. LOEWE-Fernseher sind ebenso hochwertig wie nachhaltig. sas

Unsere Partner









zurück

weiter

Fernsehtechnik Müller

Tunnelstr. 1

53505 Altenahr

Telefon: 02643/9579670

Mobil: 0171-4871797

info@fernsehtechnik-mueller.de

Foto: Fernsehtechnik Müller Inhaber Stephan Müller bei der Inbetriebnahme eines Gerätes. zurück

weiter