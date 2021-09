Polstermöbelwerkstätten Andreas Geschier : Völlig anders, aber nicht neu

Sofa und Sessel bestechen mit einem Farbenspiel besonderer Art

Moderner und eleganter sollte das Ergebnis sein. Das äußerte der Kunde in seinen vier Wänden beim Besuch von Andreas Geschier, die – wie bei den Ahrweiler Polstermöbel-Werkstätten üblich – verbunden war mit einer intensiven Beratung. Es folgte in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber eine Aufarbeitung, bei der das Sofa und der Sessel ein völlig neues Antlitz erhielten.

Wenn Andreas Geschier beschreibt, was sein Team und er gemacht haben, ist er ganz in seinem Element. Von Kedern, Schabracken und Chatosen spricht der Fachmann. „Unter anderem wurden die Möbel leicht nachgepolstert und neu bezogen“, sagt er. Der untere Stoffrand, der die Möbelfüße verdeckt, also die Schabracke, wurde entfernt. Die bisherigen Rollen ersetzen nun speziell angefertigte und schwarz lackierte Füße. „Auch der komplette Keder und die Einfassung der Chatosen wurden in schwarzem Samt abgesetzt und betonen nun die markante Modellform“, beschreibt Andreas Geschier weiter. Zuerst deutet er dabei auf die Randverstärkung an den Polster, dann auf die Blende vorne an den Armteilen. Das sind die Keder respektive die Chatose.