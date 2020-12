Freizeittipps : Vorfreude auf den nächsten Ausflug

Ahr-Steig, Ahr-Radweg, Weingenuss und Entspannung in Thermalquellen

Das Ahrtal ist bekannt für seine eindrucksvolle Landschaft mit steilen Felshängen und Weinbergen, dem engen Flusstal der Ahr und seinen weiten Wiesen und Wäldern. So abwechslungsreich wie die Natur ist, so vielseitig sind auch die Möglichkeiten, gesunden und genussreichen Aktivurlaub an der Ahr zu machen. Ob Wandern, Radfahren, Weinproben, entspannendes Thermalwasser oder lebendige Fontänen bei der Klangwelle – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Hier ein paar Tipps für die Zeit nach dem hoffentlich bald endenden zweiten Lockdown:

Besonderes bekannt ist das Ahrtal als Wein- und Wanderregion. Der Prädikatsweg AhrSteig führt auf insgesamt sieben Etappen und rund 100 Kilometern durch das komplette Ahrtal – von der Ahrquelle in Blankenheim zur Mündung in den Rhein bei Sinzig. Der Schwierigkeitsgrad reicht von mittel bis schwer und ist daher besonders für geübte Wanderer geeignet.

Wer das Ahrtal lieber per Fahrrad erkundet, kann dies auf dem Ahr-Radweg tun. Er führt wie der Ahr-Steig durch das komplette Tal. Wem diese sportliche Herausforderung auf rund 80 Kilometern und mehr als 350 Höhenmetern nicht genügt, kann seinen Ausflug am Rhein entlang verlängern. Und wer die Rückfahrt bequemer mag, die Ahrtalbahn zwischen Ahrbrück und Bad Bodendorf transportiert Radler wieder zurück zum Ausgangspunkt – und Fahrräder sogar kostenfrei.

Im Oktober in unmittelbarer Nähe zum „Großen Sprudel“, der einst das mondäne Heilbad begründete, vereinen sich Wasser, Feuer, Laser, Licht und Musik jedes Jahr bei der Klangwelle zu einer einzigartigen Show – hoffentlich wieder im neuen Jahr. Eine perfekt synchrone Mischung aus gigantischen Wasserfontänen, einem faszinierenden Farbenspiel aus Licht- und Lasereffekten, genialen Musikstücken, emotionalen Videosequenzen und feurigen Pyrotechnik-Akzenten begeistert tausende Besucher. In einer Stadt, die ihre Berühmtheit ihren Quellen verdankt, trägt die Klangwelle farbenprächtig nach oben, was Bad Neuenahr-Ahrweiler begründet: Wasser in seiner ganzen Schönheit.