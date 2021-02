Hotel-Restaurant Ruland : Vorfreude auf die Wiedereröffnung

Das Hotel-Restaurant Ruland ist immer auf der Höhe der Zeit. Foto: Hotel Ruland/Dominik Ketz

Das Hotel-Restaurant Ruland bietet ab sofort jedes Wochenende einen Außer-Haus-Service

Die Gäste des Hotel-Restaurant Ruland in Altenahr können es kaum noch erwarten, dass das Haus nach Bewältigung der Corona-Pandemie endlich wieder seine Pforten öffnen darf. Das weiß auch die Inhaberfamilie Carnott und möchte die seit 1870 bestehende Tradition der Gastfreundschaft auf die bewährte Weise fortzusetzen. Die ruhigen Monate nutzte man zur Modernisierung vor allem im Hotelbereich, damit sich die Gäste künftig noch wohler fühlen können.

An die Allergiker wurde gedacht, denn ein Dutzend Zimmer im Stammhaus wurde allergikergerecht renoviert. Dabei wurden die Vorhänge und die Betten komplett erneuert und der Fußboden mit einem ebenso schönen wie antiallergischen Holzparkett ausgestattet. Zudem erhielten alle 40 Zimmer im Stammhaus und im Gästehaus eigene Tresore und Espressomaschine, was die Gäste noch flexibler und unabhängiger macht. Auf den neuesten Stand gebracht wurde auch die Umluft Anlage des Brunnenhauses, dank innovativer Filter ist die Luft in den dortigen Zimmern absolut aerosolfrei.

Erweitert wurde auch der Außenbereich, indem der direkt an der Ahr gelegene, malerische Biergarten, der besonders in der wärmeren Jahreszeit bei den Gästen überaus beliebt ist, in der Uferpromenade vergrößert wurde. Kürzlich erst wurde der kleine, aber feine Loungebereich im Restaurant fertiggestellt, in dem die Gäste entspannt die einladende Atmosphäre genießen können.

Da dies jedoch derzeit nicht möglich ist, bietet das Hotel-Restaurant Ruland ab sofort jedes Wochenende einen Außer-Haus-Service an. Freitags abends sowie am Samstag und Sonntag bietet die Küche durchgehend von mittags bis abends eine Auswahl leckerer Leibgerichte an, auch vom Grill, die nach Vorbestellung abgeholt werden können. Die jeweils aktuelle Speisekarte ist auf der Homepage www.hotel-ruland.de/ausser-haus-angebot zu finden.

Das Wohlergehen ihrer Gäste liegt der Familie Carnott nach wie vor sehr am Herzen, das beweist nicht nur das Zertifikat „Servicequalität Deutschland“, mit dem das Haus jetzt erneut ausgezeichnet wurde. Inhaber Andreas Carnott sorgt außerdem dafür, dass seine hochmotivierte Mannschaft die Zwangspause nutzt, um sich in ihren jeweiligen Fachbereich weiterzubilden, damit sich die Gäste des Hauses auch in Zukunft auf einen perfekten Service freuen können.

So haben vier Mitarbeiter erfolgreich die Ausbildung zum „Anerkannten Berater für deutschen Wein“ beim Deutschen Weininstitut absolviert. Sie sind damit nach der hoffentlich baldigen Wiedereröffnung in der Lage, den Gästen im Restaurant noch gezielter den perfekt passenden Wein zu den hochklassigen Speisen zu empfehlen. Vielleicht ist aber auch das „Tegernseer Hell“ vom Fass die richtige Wahl. Dieses vielfach prämierte, süffige Vollbier vom Ufer des Tegernsees ist nämlich ganz neu im Sortiment.

Zwei Köche bildeten sich zudem in einem Seafood-Seminar der Deutschen See in Sachen Zubereitung von Fischen und Meeresfrüchten gezielt weiter.