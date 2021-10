Freizeittipp : Wandern für den Wiederaufbau im Ahrtal

„Drei Dörfer fürs Ahrtal“: Weinorte an der Ahr laden im Oktober auf den Rotweinwanderweg ein

Die Flutkatastrophe hat das Ahrtal vor besondere Herausforderungen gestellt. Dennoch ist es den Gastgebern in einer vom Tourismus- und Weinanbau geprägten Region ein besonderes Anliegen und natürlich auch eine Ehre, ihre Gäste so schnell wie möglich wieder in ihrer so schönen und besonderen Heimat willkommen zu heißen. Die Verkehrsvereine der Gemeinden Dernau, Rech und Mayschoss laden daher an allen Oktoberwochenenden herzlich zur Wiedereröffnung des Rotweinwanderweges ein.