Dagernova Ahr Weinmanufaktur : Wein-Lounges im Park

Neu: Ahrwein-Lounge mit Winzern des Ahrwein e.V.

Der Kurpark Bad Neuenahr wieder ganz im Zeichen des Ahrweins: Seit Pfingst-Samstag öffnen am Ahrufer wieder die beliebten Wein-Lounges mit einer großen Bandbreite an Ahrweinen. Neben den beiden Winzer-Lounges der Dagernova Weinmanufaktur und des Weinguts Kriechel erwartet die Gäste in diesem Jahr neu eine Ahrwein-Lounge, an der sich zahlreiche Winzer des Ahrwein e.V. beteiligen.