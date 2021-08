Polster Aktuell : Stylisches Design und gesundes Sitzen

Premiere bei Polster Aktuell für Orthopädika Design und Dining

„Wie die Wirbelsäule am besten entlastet wird, haben wir auch von unseren Matratzen gelernt“, erklärt Zwingmann. „Was dort die sieben Zonen sind, ist bei unseren Polstermöbeln die ausgefeilte Polsterung, die sensible Partien wie den Nacken und die Lendenwirbel stützt und die Wirbelsäule selbst entlastet.“

Zusätzlich zu diesen ergonomischen Komponenten können Kunden unter vier Varianten der persönlichen Wohlfühlpolsterung sowie weiteren Komfortleistungen wählen. Verpackt sind diese gesundheitsrelevanten Komponenten in einem stylischen und eleganten Design, das für modernes Wohlfühlwohnen steht. Polster Aktuell bietet diese Möbel in der Emissionsklasse A an. Die verwendeten Bezugsstoffe erfüllen den Oekotex-100-Standard. „Damit sind sie garantiert allergikergerecht und emissionsneutral“, so Zwingmann. „Überzeugen Sie sich selbst.“ Den Kauf noch attraktiver machen ein 500-Euro-Gutschein, der 5-Jahres-Fleckschutz und die Null-Prozent-Finanzierung. cp