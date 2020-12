Beethovenjubiläum : Beethoven als Jubilar der Zeit

Rückblick 2020: Corona zum Trotz – BTHVN2020 feiert die Kultur im Geiste des großen Komponisten, der gegen Schicksalsschläge kämpfte

In der Rückblende passt Ludwig van Beethovens Lebensgeschichte mit ihren Schicksalsschlägen und den biografischen Brüchen, gegen die der Komponist immer wieder angekämpft hat, zu diesem kuriosen Jahr mit seinen ständig neuen Entwicklungen. Die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft und die Kultur auf der ganzen Welt vor besondere Herausforderungen gestellt. Doch bei all den Entbehrungen hat sich auch gezeigt: Kultur ist systemrelevant. Und: Corona hat die Menschen trotz physischer Distanz enger zusammenrücken lassen. Dabei sind neue, nachhaltige Strukturen entstanden.

Es dauerte nicht lange, da begannen die Menschen in Deutschland zu singen und zu musizieren: Beethovens „Ode an die Freude“ hallte von den Balkonen und aus den Gärten. Zudem zeichneten sich die ersten innovativen und kreativen Lösungen für die Kulturvermittlung ab: von A wie Augmented Reality über V wie virtuelle Museumsbesuche bis Z wie Zoom-Konzerte. Pfiffige Ideen waren bei der Gestaltung des Jubiläums-Programms gefragt. So gestaltete das Team des BTHVN2020 Musikfrachters, der als größtes Musikvermittlungsprojekt von Bonn nach Wien reisen sollte, seine Räume Ende März innerhalb kürzester Zeit zu einem schwimmenden Studio um. Unter Einhaltung der gerade neuen Corona-Regeln entstand so im Handumdrehen ein 24-stündiges Streaming-Programm aus dem Bauch des Schiffes, das deutschlandweit Aufmerksamkeit erlangte.