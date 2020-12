BTHVN2020 : Dezember-Highlights zum Beethoven-Jubiläum

Im Dezember können Interessierte auf unterschiedliche Weise „Beethoven neu entdecken“. Hier finden Sie einen Überblick über die geplanten Aktionen rund um Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag.

Die „BeethovenNacht powered by Telekom“ erzählt vom Werden Ludwig van Beethovens in Bonn, dem Umgang mit Musik trotz des Voranschreitens seiner Ertaubung und präsentiert Stars und Highlights von Klassik bis Pop und fragt nach der Zukunft von Musik.

Das West-Eastern Divan Orchestra ist seit mehr als 20 Jahren eine feste Größe in der internationalen Musikwelt. Daniel Barenboim rief es 1999 gemeinsam mit Edward W. Said ins Leben – mit dem Ziel, den Dialog zwischen den verschiedenen Kulturen des Nahen Ostens durch die Erfahrungen gemeinsamen Musizierens zu ermöglichen. Mit den Beethoven-Symphonien trat das Orchester in den großen Konzertsälen der Welt auf: in Berlin und New York, in Asien und Südamerika, bei den Salzburger Festspielen und den berühmten BBC Proms.