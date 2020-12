Beethovenjubiläum : Götterfunken zum 250. Jahrestag

Mit Beethoven die Kultur feiern: Höhepunkt und Startschuss in die Verlängerung mit Dezember-Aktivitäten zum 250. Geburtstag

Die Fortsetzung des Jubiläums wurde durch eine Entscheidung des Aufsichtsrates der gemeinnützigen Beethoven Jubiläums GmbH im April 2020 ermöglicht, die mit Unterstützung der Bundesregierung, des Landes NRW, der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises das vielfältige Jubiläums-Programm unter der Dachmarke „BTHVN2020“ koordiniert. Schirmherr ist Bundespräsident Frank Walter Steinmeier. Ralf Birkner, kaufmännischer Geschäftsführer der Beethoven Jubiläums GmbH, freut sich über die Verlängerung: „Unser Bestreben gilt der Kultur und ihren Akteuren. Dass wir unseren Fördernehmern bereits im April 2020 signalisieren konnten, dass es eine Verlängerung geben wird, war ein Götterfunken in der dunklen Corona-Zeit. Dank dieser weitsichtigen Entscheidung des Aufsichtsrates kann sich das kreative Potential der insgesamt 200 Projekte in großen Teilen doch noch entfalten.“

Zentrum des deutschlandweiten Geschehens ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen, dabei vor allem die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis. Auch in nationalen wie internationalen Medien finden das partizipative Jubiläums-Programm und Beethovens Heimatregion große Beachtung. Mit mehr als 6000 Medienberichten in 47 Ländern und einer Gesamtreichweite von rund 3,6 Mrd. haben die Feierlichkeiten eine weltweite Strahlkraft, die einen nachhaltigen Effekt auf Beethovens Geburtsstadt Bonn, den Rhein-Sieg-Kreis und das Land Nordrhein-Westfalen haben soll.

Mit den für Dezember geplanten Aktionen zu Beethovens 250. Geburtstag soll gerade in den aktuellen Zeiten ein Signal gesendet werden, erläutert Malte Boecker, künstlerischer Geschäftsführer der Beethoven Jubiläums GmbH: „Uns geht es darum, trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, ein Zeichen aus Beethovens Geburtsstadt Bonn zu senden – zu Ehren des großen Komponisten, aber in besonderem Maße auch für die Zukunft der Musik und eine Kultur des Miteinanders, die wir gerade in 2020 in seinem Geiste feiern.“