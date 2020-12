Beethovenjubiläum : Programm-Höhepunkte 2021

BTHVN2020 – Nachhaltige Projekte und Beiträge

Das Beethoven-Jubiläum erweitert Horizonte und zeichnet neue Perspektiven. Außerdem beweisen Bonn und die Region, was sie zu bieten haben und setzen damit nachhaltige Impulse. So gibt es zahlreiche Neukompositionen, Ausstellungen, Filme, Bücher und weitere kreative Beiträge, die uns über BTHVN2020 hinaus erhalten bleiben. Innovative Ansätze und Konzepte gibt es nicht nur zur Präsentation klassischer Musik. Einige Beispiele für nachhaltige Projekte:

> Der mehrfach ausgezeichnete und fest installierte Beethoven-Rundgang mit 22 zum Teil multimedialen Informationsstelen in Bonn und der Region.

beethoven-rundgang.bonn.de

> Erweiterte und neu gestaltete Museumsräume des Beethoven-Hauses Bonn.

www.beethoven.de/de/museum

> Hunderte neue Werke und Kompositionen, angefangen mit Susanne Kessels 250 Piano Pieces for Beethoven.

250-piano-pieces-for-beethoven.com/

> Nachhaltigkeitsschub in der Musikindustrie durch die Artists‘ Declaration, den Beethoven Pastoral Day und die Bereitstellung nachhaltiger Veranstaltungskonzepte.

pastoralproject.org

> Neue wissenschaftliche Erkenntnisse: So hat das medizinisch-musikalische Symposium, das im Oktober 2020 in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Bonn und dem Freiburger Institut für Musikermedizin durchgeführt wurde, neue Perspektiven auf Beethoven hervorgebracht. Die Ergebnisse sind in einem Buch zusammengefasst, das kostenfrei in Deutsch und Englisch heruntergeladen werden kann.

www.bthvn2020.de/programm/sense-of-hearing-symposium

> Unterstützung gemeinnütziger Organisationen wie der KulturTafel Bonn, die bedürftigen Menschen den Zugang zu kulturellen Angeboten ermöglicht.

www.kulturtafel-bonn.de