Interaktive Karte : Raus geht’s – Lust aufs Wandern!

Wandern, Radfahren und Camping sind auch in diesem Jahr wieder im Trend. Vor allem die Orte und Reiseziele vor der eigenen Haustür sind besonders gefragt - wie die Eifel, das Lahntal oder auch der bergische Kreis. Alles nicht weit weg und wunderschön.

Ob in Wanderschuhen oder auf dem Fahrradsessel - Aktivurlaub genießt weiterhin große Beliebtheit. Aus diesem Grund gibt es heute, 18. September 2021, eine größere Sonderveröffentlichung bei uns in der Zeitung, in der Sie viele interessante Themen rund um Outdooraktivitäten finden.