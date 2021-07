Freizeittipp : Schauen, machen, staunen

Die Ausstellung High Tech Römer gastiert noch bis zum 5. September im LVR-LandesMuseum Bonn

Die Erfolgsausstellung „High Tech Römer“ kehrt nach Stationen in Den Haag, Mechelen, Nijmegen, Hannover und Hamm an ihren Anfang zurück. Zum zweiten Mal präsentiert das LVR-LandesMuseum Bonn in der Colmantstraße die beliebte Kinder- und Familienausstellung, die zum Mitmachen einlädt. Noch bis zum 5. September kann man die technischen Errungenschaften der alten Römer hautnah erleben.

„High Tech Römer“ ist das Ergebnis einer internationalen Kooperation mit dem Museum Het Valkhof Nijmegen (Niederlande), dem Museon Den Haag (Niederlande) und dem Technopolis Mechelen (Belgien). Für die Bonner Station wird die Ausstellung durch eine computergestützte Rekonstruktion der Weltstadt Rom vor 1700 Jahren spektakulär ergänzt: Auf einem Großbild im XXL-Format von 27 x 9 m, in einem 14 minütigen Film mit einem Flug über die antike Metropole und auf individuell nutzbaren Tablet-Computern können die Besucher*innen das Forum Romanum, das Kolosseum, den Circus Maximus und weitere Höhepunkte des Roms in HD-Qualität virtuell und ganz individuell durchschreiten. Die von der amerikanischen Firma „Flyover Zone“ und Professor Bernard Frisher nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeitete CAD-Rekonstruktion wird in dieser Form erstmals in einer Museumsausstellung präsentiert – eine Weltpremiere.