Neue App : Zum Fuchs im Wald werden

Lebensraum Wald: Blick in die neue Waldfibel-App. Foto: Sascha Stienen

Die „Waldfibel-App“ zeigt, was es in der Natur Spannendes zu entdecken gibt

„Mama, wie heißt der Baum?“, „Papa, was krabbelt da auf Deiner Schulter?“, „Ist das hinter Dir ein Luchs?“ – Fragen wie diese auf dem Waldspaziergang müssen Sie nicht ins Schwitzen bringen. Zumindest nicht aus Unwissenheit. Dazu will die „Waldfibel-App“ beitragen und über den Lebensraum Wald aufklären. Sie kommt vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) und ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Das Angebot nutzt eine einfache Ansprache und ist deshalb auch für Kinder geeignet.

Wer die App öffnet, gelangt auf ein illustriertes Wald­panorama. Hier kann man sich hin und her bewegen. Wer oben rechts ins Menü geht, kann in „Einstellungen“ den Ton einschalten und es erklingt eine typische Waldatmosphäre. Wenn nicht, kann es je nach Gerät nötig werden, die Gesamtlautstärke erst in einer anderen App zu erhöhen, um etwas hören zu können.