Finanztipp : Drei Regeln für die Geldanlage

Zinsen auf einem Tagesgeldkonto sind Geschichte. Sparer bekommen heute oft nur einen symbolischen Zinssatz von 0,01 Prozent. Auf absehbare Zeit wird sich das vermutlich auch nicht ändern. Was tun?

Wer sein Geld auf dem Tagesgeld-, dem Girokonto oder dem Sparbuch liegen lässt, verliert kontinuierlich an Vermögen. Der Grund: Das gesparte Geld wird nicht verzinst. Durch die Teuerungsrate verliert es aber an Kaufkraft. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stiegen die Verbraucherpreise im Jahresschnitt 2020 gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozent.

Nimmt man diesen Wert als Berechnungsgrundlage, zeigt sich: In einem Zeitraum von fünf Jahren verliert ein Vermögen von 10 000 Euro rund 250 Euro an Wert. Allerdings war die Teuerungsrate im Corona-Jahr 2020 aufgrund des Wirtschaftsrückgangs und der gesenkten Mehrwertsteuer sehr niedrig. 2019 lag die Teuerungsrate bei 1,4 Prozent. Legt man diesen Wert für die weitere Berechnung zugrunde, verlieren 10 000 Euro in fünf Jahren rund 670 Euro an Kaufkraft.