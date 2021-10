Finanztipp : Krankengeld für Selbstständige

Nicht arbeitsfähig sein, bedeutet auch keine Einnahmen. Damit es gar nicht erst soweit kommt, hilft Vorsorge

Können sich hauptberuflich Selbstständige in der gesetzlichen Krankenversicherung einen Anspruch auf Krankengeld sichern?

Ja. Hauptberuflich Selbstständige zahlen dann einen Beitrag in Höhe von 14,6 Prozent ihres Einkommens anstelle von 14 Prozent (plus Zusatzbeitrag).

Regulär ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit. Was wichtig ist: sich unbedingt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom behandelnden Arzt ausstellen lassen. „Gerade Selbstständige neigen dazu, zu lange zuzuwarten und haben dann das Nachsehen“, sagt Yvonne Vollmer von der Verbraucherzentrale Hamburg. Nach ihren Angaben muss man nicht 42 Tage an einem Stück krank sein. Aber: „Es kommt darauf an, dass es dieselbe Erkrankung ist.“