E-Commerce : Künftig mehr Sicherheit beim Online-Kauf

Ab Januar 2021 müssen Kreditkartenzahlungen im E-Commerce mit der so genannten „starken Kundenauthentifizierung“ abgesichert sein. Viele Online-Händler stellen momentan noch ihre Verfahren um. Auch Verbraucher sollten Vorbereitungen treffen

Bis Anfang 2021 müssen alle Käufe in Online-Shops bei Kreditkartenzahlungen mit der so genannten 2-Faktor- oder starken Authentifizierung laufen. Ursprünglich sollte das schon bis Ende 2019 passiert sein. „In der aktuellen Krisensituation hatten mehr als ein Drittel der Händler andere Prioritäten, was sehr verständlich ist. Von einer weiteren Verschiebung der Deadline wurde im Sommer allerdings bereits abgesehen“, sagt Caroline Coelsch, Expertin für Zahlungssysteme beim EHI Retail Institute in Köln. Grundlage für das Verfahren sind die Neuregelungen der europäischen Payment-Services-Directive 2 – bekannt als PSD2. Deren Ziel ist es, die Sicherheit von Kartenzahlungen zu erhöhen.