Finanztipp : Was Preissteigerungen bedeuten

Die Inflation ist zurück. Müssen sich Anleger Sorgen machen, wenn die Preise steigen?

Und auch bei Aktien gilt: Das Ersparte jetzt blind zu investieren, ist keine gute Idee. „Eine gute Diversifizierung ist entscheidend für eine gute Stabilität im Depot“, sagt Frank Wieser, Geschäftsführer bei PMP Vermögensmanagement. Wer jetzt in den Aktienmarkt einsteigt, sollte deshalb am besten in einen breit streuenden ETF investieren. Diese Fonds bilden einen Börsenindex wie den MSCI World oder den FTSE All-World Index nach und sind ein gutes Basisinvestment. Sorge vor hohen Bewertungen an den Aktienmärkten müssen Anleger aus Experten-Sicht nicht haben: „Etwa 90 Prozent des Börsenerfolgs kommen durch die richtige Depotstruktur und nur 10 Prozent durch den Kaufzeitpunkt der Titel“, erklärt Frank Wieser. Die richtige Zusammensetzung bringt mehr Rendite als das Timing. Grundsätzlich lassen sich die Risiken klug managen, indem Anleger in verschiedene Branchen, Sektoren und Regionen investieren.