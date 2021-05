Ausbildung : Der Weg zum richtigen Ausbildungsplatz

Die Plattform AZUBI NRW bringt Unternehmen aus der Region mit Bewerbern auf digitalem Wege zusammen. Mehr als eine Stellenbörse

Den Herausforderungen der Unternehmen bei der Nachwuchsgewinnung und den Erwartungen der jungen Generation entgegenkommend, hat die Rheinische Post im vergangenen Jahr das Ausbildungsportal AZUBI NRW ins Leben gerufen. Der General-Anzeiger hat das dazugehörige Angebot nun auf die Region Bonn erweitert und es unmittelbar in sein neues Stellenportal

GA Jobs eingebunden. „Wir freuen uns, mit AZUBI NRW nun unsere lokal ansässigen Unternehmen noch besser bei der Suche nach den geeigneten Bewerbern unterstützen zu können“, sagt Martin Busch, GA-Leiter Werbemarkt. Denn die Internetseite www.azubi-nrw.de ist weitaus mehr als eine Stellenbörse. Der entscheidende Unterschied liegt in der Verknüpfung aus regionalen Ausbildungsstellen und journalistischen Inhalten. Natürlich kommt man auch mit einem Klick direkt auf aktuelle Stellenanzeigen, doch die beteiligten Unternehmen nutzen die Website darüber hinaus, um sich den jungen Nutzern detailliert vorzustellen. Diese werden derweil nicht nur auf einen Blick über mögliche Mitarbeiter-Benefits wie Gleitzeit oder Altersvorsorge informiert, sondern können sich auch in wichtiges Wissen zu Vorstellungsgespräch, Ausbildungsvertrag oder Rechte und Pflichten eines Azubis einlesen. „Mit AZUBI NRW erweitern wir unser umfassendes Portfolio aus dem Bereich unserer Stellenmarktkompetenz so um ein attraktives Angebot“, betont Werbemarkt-Leiter Martin Busch.