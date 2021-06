Jubiläum : 175 Jahre St. Johannes-Hospital

Auf den Spuren des ältesten Krankenhauses von Bonn

Mit der Grundsteinlegung des St. Johannes-Hospitals geschieht in Bonn 1846 Historisches: Erstmals öffnet ein Hospital seine Türen für alle Bonnerinnen und Bonner, vor allem aber für die ärmeren unter ihnen, denen bis dahin kaum ärztliche Behandlung zuteil wurde. Heute ist das St. Johannes-Hospital ein Teil des Gemeinschaftskrankenhauses Bonn. Eine Zeitreise zu fast zwei Jahrhunderten Krankenversorgung in Bonn.

1849 Eröffnung des St. Johannes-Hospitals (Gebäudeflügel an der Wachsbleiche mit 70 Betten) am 19. November

„Es hat mich damals so fasziniert”, erinnert sich die Bonner Historikerin Sabine Harling, Vorstandsmitglied der Bonner Geschichtswerkstatt, im Interview, die in den 90er-Jahren über das St. Johannes-Hospital forschte, „dass es in gewisser Weise eine erste Bürgerinitiative war.” In jedem Gast- und Wirtshaus gab es eine Sammelbüchse, sogenannte Kollektanten zogen auf der Suche nach Spenden von Haus zu Haus und Handwerker unterstützten den Bau des Hospitals unentgeltlich. „Ganz Bonn in Bewegung für das Bürgerkrankenhaus”, erzählt Sabine Harling.