MODERNE AUSSTATTUNG IN RUNDUM ERNEUERTEM DESIGN. GROSSES FRISCHE-ANGEBOT. RUND 350 BIO-ARTIKEL IM JAHR : ALDI SÜD eröffnet in Sinzig eine neue Frische-Filiale

Im Laufe des Jahres bietet ALDI SÜD rund 350 Bio-Artikel aus nahezu allen Warenbereichen. Foto: Aldi Süd

Einkaufen macht in Sinzig jetzt noch mehr Spaß. Denn ALDI SÜD eröffnet am 14. Oktober in der Kripper Straße 10 eine Filiale im neuen Design. Im Mittelpunkt stehen frische Lebensmittel

Die Kunden in Sinzig erwartet ein besonderes Einkaufserlebnis, das schon beim Betreten der Filiale beginnt. Im Eingangsbereich empfängt sie eine reiche Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse sowie gekühltem Frischfleisch und Fisch. „Wir legen hier den Fokus noch deutlicher auf die Frische unserer Lebensmittel“, sagt Patrick Seibert der bei der Regionalgesellschaft ALDI Sankt Augustin für den Bereich Verkauf zuständig ist. Am Eröffnungstag erwartet die Kunden frisches Obst und Gemüse zu besonders günstigen Preisen.

Backwaren ofenfrisch

zubereitet

Einen weiteren Frische-Akzent setzt das Angebot MEINE BACKWELT. Das Sortiment umfasst 40 leckere Backartikel, darunter verschiedene Brot- und Brötchen-Sorten sowie Convenience-Artikel. Mitarbeiter bereiten die Backwaren drei Mal täglich ofenfrisch in der Filiale zu. MEINE BACKWELT ist offen gestaltet und erlaubt Kunden von außen einen Blick hinter die Kulissen. Die Transparenz schafft Vertrauen in die einwandfreie Hygiene und Qualität. Zum Angebot gehört außerdem eine Brotschneidemaschine, die Kunden selbst nutzen können.

Vielfältiges Bio-Sortiment

Im Laufe des Jahres bietet ALDI SÜD rund 350 Bio-Artikel aus nahezu allen Warenbereichen – darunter Obst und Gemüse, Milchprodukte, Frischfleisch, Backwaren, Getränke und Tiefkühlprodukte. So lässt sich für die gesamte Woche in Bio-Qualität einkaufen.

Frische und Qualität für Kunden immer wichtiger

Das neueste Filialdesign greift die Wünsche der Kunden auf, die großen Wert auf die Frische und Qualität ihrer Lebensmittel legen. Wie die einzelnen Warengruppen an den neueröffneten oder umgebauten Filialen in Szene gesetzt werden, ist das Ergebnis gezielter Optimierungen und Anpassungen. „Wir schauen, was gut ankommt und drehen an den Stellschrauben, um unsere Filialen noch attraktiver zu machen“, sagt Patrick Seibert. ALDI SÜD verfügt über insgesamt rund 1940 Filialen und konnte bis Sommer 2020 rund 180 neue Frische-Filialen eröffnen.

Die ALDI SÜD Filiale in der Kripper Straße 10 in Sinzig ist immer montags bis samstags täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

