Josef Küpper Söhne GmbH : Aus Verantwortung für Mensch und Umwelt

Küpper ist auf Wachstumskurs und arbeitet bereits in der vierten Generation

Die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens begann 1919, als Josef Küpper in Bad Godesberg ein Installations- und Heizungsgeschäft gründete. Seit 1987 leitet Enkel Peter Küpper als Geschäftsführer die Geschicke der Firma und hat diese stetig weiter ausgebaut. Mit Tochter Vera Küpper-Racke ist nun schon die vierte Generation an Bord.