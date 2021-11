Pelzmoden Manuela : Der perfekte Weg zum neuen Lieblingsstück

Pelzmoden Manuela: Neukauf, Inzahlungnahme und Umarbeitung von Pelzen

Hat man sich in ein neues Modell aus dem breitgefächerten Angebot des Fachgeschäfts am Theaterplatz verliebt, wird Omas Erbstück gern zu Höchstpreisen in Zahlung genommen. „Bringen Sie uns einfach den getragenen Pelz vorbei“, so Robert Vliegen, „und wir finden für jeden eine modische Lösung.“