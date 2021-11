Piano Rumler : Feinste Töne aus Meisterhand

Auf drei Stockwerken und 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet Piano Rumler alles, was das Klavier- und Piano-Herz begehrt. Eine Meisterwerkstatt und ein Lieferservice gehören ebenfalls dazu. Foto: Jörg Wild

Piano Rumler feiert 35-jähriges Bestehen. Mit großem Sonderverkauf mit Angeboten und Aktionen am 5. und 6. November, 19. und 20. November sowie am 26. und 27. November

„Wir haben in den letzten Jahren wirklich weitsichtig eingekauft“, erzählt Friedrich Rumler beim Rundgang durch die drei Stockwerke voll neuer und gebrauchter Pianos und Klaviere. Denn die Corona-Krise hat vielen Menschen vor Augen geführt, wie wertvoll im wahrsten Sinne des Wortes es ist, ein Instrument zu spielen.

Auf den 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Königswinterer Straße ist aber die Welt noch in Ordnung. 300 Klaviere, Flügel und Digital-Pianos warten auf die Kunden. Große Sonderverkaufsaktionen am 5. und 6. November, 19. und 20. November sowie 26. und 27. November mit einmaligen Angeboten auf ausgewählte Stücke beispielsweise von Blüthner, Kawai, Seiler, Petrof, Yamaha und Digital-Pianos von Yamaha und Kawai. Dabei betont der Fachmann, dass natürlich auch für Pianos, die das neue Silent-System noch nicht eingebaut haben, eine entsprechende Stummschaltung nachgerüstet werden kann. „Das Spiel mit Kopfhörern nimmt immer mehr zu“, sagt Rumler.