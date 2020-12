BAUHAUS : Großes Sortiment für Basteln und Dekoration

Creativabteilung im neuen BAUHAUS Fachcentrum in Bonn-Endenich bietet umfangreiche Auswahl auf mehr als 400 Quadratmetern

Das neue BAUHAUS in Bonn-Endenich ist ein Fachcentrum in neuer Dimension: Das Haus in der Endenicher Str. 120-140 beeindruckt mit mehr als 160 000 Qualitätsprodukten auf 15 500 Quadratmetern Verkaufsfläche und Besonderheiten wie dem Stadtgarten und dem Sortiment für Basteln und Dekoration. Bei allen Fragen rund um Werkstatt, Haus und Garten stehen den Kunden 111 Fachberater kompetent zur Seite.

BAUHAUS bringt nicht nur viel Neues nach Bonn-Endenich, sondern trägt gleichzeitig der langen Tradition und regionalen Verwurzelung der ehemaligen Knauber Freizeitmärkte sehr gerne Rechnung. So wird beispielsweise das bei den örtlichen Kunden so beliebte Sortiment für Basteln & Dekoration beibehalten. „Die große neue Creativabteilung bietet im BAUHAUS Fachcentrum auf mehr als 400 Quadratmetern alles, was das Herz von Bastelfreunden begehrt“, erläutert Geschäftsführer Matthias Schleiff. Und das ist noch nicht alles: Wer es sich zu Hause schön machen möchte, findet in der Abteilung eine Menge Deko- und Einrichtungsideen – und das nicht nur zur Weihnachtszeit.