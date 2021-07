LOEWE-Galerie : Neue LOEWE-Galerie in Bonn

Viele Gäste bei der feierlichen Eröffnung. Inhaber Stephan Müller präsentiert neue LOEWE-Geräte

Willkommen in der Welt von LOEWE: Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben die neue LOEWE-Galerie zur feierlichen Eröffnung besucht. Das helle, lichtdurchflutete Ladenlokal am Belderberg in der Nähe des Bertha-von-Suttner-Platzes zog schon an den ersten Tagen viele Gäste aus Bonn und Umgebung an.