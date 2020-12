Juwelier Kersting : Perfekter Service rund um hochwertige Uhren und Schmuck

Juwelier Kersting feiert den 30. Geburtstag des Familienunternehmens

Vor 30 Jahren eröffnete die Familie Kersting in der Bonner Innenstadt ihr Schmuck- und Uhrengeschäft. Von Anfang an lief das Geschäft mit hochwertigen Produkten vorzüglich – und daran hat sich auch in der Corona-Pandemie wenig geändert. Das Jubiläumsjahr verläuft zwar ganz anders als geplant, „aber wir überraschen unsere Kunden trotzdem mit attraktiven Aktionen“, verspricht das Inhaber-Ehepaar Kersting.

Das schmale und wunderschöne Haus in der Sternstraße 38 steht komplett im Dienst des Schmuck- und Uhrengeschäftes. Über den Verkaufsräumen im Erdgeschoss hat es in den letzten Monaten einige Umbauten gegeben. Die Verwaltung muss ein wenig zusammenrücken, dafür gibt es hier noch eine Verkaufsfläche, die gerade in Corona-Zeiten mehr Sicherheit und Abstand gewährleistet. Noch einen Stock höher liegt das Uhrmacheratelier. Auch die supermoderne Werkstatt wurde umgebaut. Noch immer muss der Uhrmacher filigrane Arbeiten an kostbaren Stücken mit Hilfe von Lupen tätigen. Aber ansonsten gleicht der sterile Raum eher einem Labor als einer Werkstatt. „Wir freuen uns aber immer wieder, diesen Raum auch einigen unserer Stammkunden zu zeigen“, erzählt Inhaber Thomas Kersting.