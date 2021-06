Neueröffnung : ROBINSON WellFit® Rheinbach feiert Neueröffnung

Stephanie (re.) und Julia Giesers laden zum Training ins neue ROBINSON WellFit ® Rheinbach ein. Foto: Robinson Wellfit Bonn

Sonderkonditionen für die ersten 100 Mitglieder im neuen Fitness- & Gesundheitszentrum

Der Premium Fitness- und Lifestyleclub ROBINSON WellFit® Bonn präsentiert sein erfolgreiches Konzept für Fitness und Gesundheit jetzt auch in Rheinbach. „Wir haben uns gemeinsam mit dem Betreiber der Tennisanlage, der unser Pächter ist, entschieden, den zugehörigen Fitnessbereich zum ROBINSON WellFit® Rheinbach auszubauen“, berichtet Stephanie Giesers. Ähnlich wie am Bonner Standort bleibt der Tennisbereich, in Rheinbach betrieben von Fischer Concept, erhalten.

„Wie in Bonn haben wir uns auch in Rheinbach das Thema Gesundheit auf die Fahne geschrieben“, sagt Julia Giesers. Dazu zählt eine fundierte Diagnostik, auf deren Basis dann ein individueller Trainingsplan erstellt wird. Ein Kompetenzteam aus Physiotherapeuten, studierten Trainern, Personaltrainern, Les-Mills-Instruktoren und vielen weiteren Spezialisten geht auf die Wünsche jedes Einzelnen ein, damit das selbst gesetzte Ziel erreicht wird. Mitglieder im ROBINSON WellFit® Bonn können künftig auch in Rheinbach trainieren.

„Durch Homeoffice, Homeschooling, Lockdown & Co. ist bei vielen Menschen die Fitness auf der Strecke geblieben“, weiß Stephanie Giesers. Höchste Zeit, genau jetzt wieder etwas für seine Gesundheit zu tun! Und Schnellentschlossene werden belohnt: Die ersten 100 Neumitglieder sparen 20 Euro pro Monat. „Unser Publikum ist bunt gemischt“, fügt Julia Giesers hinzu. „Wir haben Angebote für Jung und Alt sowie spezielle Kurse für Kinder.“ ROBINSON WellFit® Rheinbach bietet allen, die möglichst effizient und zeitsparend trainieren wollen, den vollautomatischen Gerätezirkel Milon. Eine ebenso runde Sache ist five – der Rücken- und Beweglichkeitszirkel.

Auch an den nagelneuen Ausdauergeräten wie Technogym und Stairmaster kommt man schnell wieder in Form. Größtes Highlight ist „The LOFT“ – der weitläufige Bereich für funktionelles Training auf höchstem Niveau. Hinzu kommt ein mehr als 200 qm großer Outdoorbereich mit Functional Tower und Outdoorgeräten, an denen man im beginnenden Sommer unter freiem Himmel noch motovierter trainieren kann. „Außerdem haben wir das Kursprogramm erweitert“, so Julia Giesers. Für Sicherheit sorgt ein umfangreiches Hygienekonzept aus Desinfektionsspendern, professionellen Luftreinigern, regelmäßigem Lüften des Studios und der Kursräume sowie jeder Menge Platz, um den Mindestabstand locker einzuhalten. „Wir freuen uns, jetzt auch Rheinbach gesund und fit zu machen!“ sdm

ROBINSON WellFit® Rheinbach

Schornbuschweg 1

53359 Rheinbach

Tel. 02226-14544

info@robinson-wellfit-

rheinbach.de

www.robinson-wellfit-

rheinbach.de



Öffnungszeiten

Mo.-Fr.: 8-22 Uhr